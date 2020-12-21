شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: أسوان محظوظ لخسارته بثلاثية من المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق أسوان، عن رضاه من أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام المصرى البروسعيدى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وقال الشيشينى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "" on time sports إنه محظوظ بالخسارة بثلاثية فقط أمام المصرى البورسعيدى، مفسرا ذلك لفارق الإمكانيات بين لاعبيه والخصم، مشيدا بقدرات على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدي.

وأكد الشيشينى أن الـ6 نقاط الذى حصل عليها فريقه فى أول جولتين بالدورى تعطى دفعة معنوية له، موضحا أنه فى نفس الوقت لن يخدع بذلك لأن ترتيب زهرة الجنوب فى الدورى يعد خادعا لاسيما أن مشوار الدورى ما زال طويلا للحكم على أداء الفرق.

وأشار المدير الفنى لفريق أسوان أن لاعبى فريقه قدموا أداءا جيدا فى الشوط الأول من المباراة واستطاعوا ان يلعبوا على المرتدات لكن فى الشوط الثانى اختلف الأمر وسيطر لاعبو المصرى البورسعيدى على مجريات المباراة وحققوا الفوز بثلاية.

واشتكى الشيشينى من قلة الدعم والإمكانيات التى يعانى منها فريقه قائلا:" أسوان وغزل المحلة من أقل الأندية تدعيما لصفوفها باللاعبين وانظروا لخصمى اليوم عنده لاعبين كبار وبأسعار عالية مثل أحمد رفعت ومحمد عنتر".

أكد الشيشينى أنه طوى صفحة المصرى البوروسعيدى بحلوها ومرها ويفكر فى المباريات القادمة محتتما:" أبلغت اللاعبين أننا ما نصدقش نفسنا بعد المكسب فى أول مباراتين ولم أتوقع هذا البداية القوية على الاطلاق".