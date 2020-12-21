شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا عن محمد عبد الشافى : مع الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم نادى الزمالك محمود شيكابالا فى أحدث صورة له من أمام ملعب التدريب لنادى الزمالك مع زميله فى الفريق محمد عبد الشافى، وظهرا معاً وكتب شيكا فى تعليقه على الصورة، "مع الأفضل"، فى إشارة إلى شيفو بعد عودته من الإصابة حيث يخضع حالياً لبرنامج العلاج تمهيداً لعودته للمشاركة مع الفريق منذ غياب طويل بعد الإصابة التي تعرض لها.



شيكابالا وعبد الشافى

وتأكد استمرار غياب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، عن المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام جازيل بطل تشاد والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولن يجازف الجهاز الطبى بعودة اللاعب فى تلك المباراة فى ظل إصابته بالترقوة.

ومن المقرر أن يخضع محمد عبد الشافى خلال الساعات الجارية لأشعة جديدة لتحديد مدى التئام الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض، وذلك خلال المرحلة الحالية، بعدما أدى عبد الشافى برنامجا خاصا لتجهيزه للعودة إلى تدريبات الفريق فى صالة الجيمانزيوم، إلا أن الجهاز الطبى رفض عودة اللاعب إلى المران الجماعى إلا بعد الخضوع لأشعة جديدة تحدد مدى التئام الكسر الذى تعرض له، بعدما تغيب عن الفريق منذ الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى مباراة الدور الثانى التى جمعت قطبى الكرة المصرية فى النسخة الماضية من منافسات بطولة الدورى الماضى.