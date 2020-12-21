بالفيديو.. ملخص لمسات حجازي في تعادل اتحاد جدة والرائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل فريق اتحاد جدة مع الرائد سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولعب الدولي المصري أحمد حجازي مع اتحاد جدة بشكل أساسي في مواجهة الرائد، وظهر بأداء مميز طوال المباراة.

واقتسم اتحاد جدة والرائد نقاط المباراة ليرفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، ورفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.