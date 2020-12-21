بالفيديو.. وردة يسجل ثاني أهدافه بالدوري اليوناني في آيك أثينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نجح المصري عمرو وردة في تسجيل هدفًا لفريق فولوس خلال مواجهته مع آيك أثينا اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري اليوناني.

هدف وردة جاء في الدقيقة 34 من زمن اللقاء وعندما كانت تشير النتيجة للتعادل بهدف لكل فريق، بعدما استقبل كرة عرضية برأسه داخل الشباك.

وكان وردة قد انتقل إلى صفوف فولوس مطلع الموسم الجاري قادمًا من فريق باوك سالونيكا في صفقة انتقال حر.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لوردة مع فولوس بعدما سجل هدفًا من قبل في شباك جيانينا خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما صنع واحد لزملاءه في لقاء لاريسا.

الجدير بالذكر أن هدفي وصناعة وردة جاءت خلال مشاركته في ثمان مباريات ماضية إلى جانب تاسع اللقاءات الذي يخوضه ضد آيك.