الجونة يقلب الطاولة على الإسماعيلي ويسجل فوزه الأول بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
قلب فريق الجونة تأخره بهدف أمام ضيفه الإسماعيلي إلى فوز بنتيجة (2-1) اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وتقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 28 بعدما أهدر عمرو احمد عبد الفتاح ضربة جزاء للجونة في الدقيقة 21.
وفي الشوط الثاني أدرك محمود الشبراوي التعادل للجونة في الدقيقة 68 وتكفل كريم الطيب بهدف الفوز في الدقيقة 76.
وسجل الجونة فوزه الأول في الموسم الحالي بعد التعادل في أول جولتين فيما خسر الاسماعيلي للمرة الأولى بعد أن تعادل في أول جولتين أيضا.
ورفع الجونة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطتين في المركز الثاني عشر.
تشكيل الجونة: إسلام طارق، جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزار، محمد يكن، نور السيد، سارج أكا، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، عموري.
تشكيل الإسماعيلي: محمد صبحي، محمد بيومي، محمد عمار، مروان الصحراوي، محمود البدري، محمد عادل، محمد صادق، محمود دوجا، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، آري بابل.
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