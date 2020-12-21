فريد رضوان يكشف حالة مصابي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حالة مصابي الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقبلة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال رئيس الجهاز الطبي، إن محمد مسعد يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، كما يعاني طارق سامي منإلتواء في أربطة الكاحل، ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي، وسوف يتحدد موقفهما من مباراة بيراميدز نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف فريد رضوان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.
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