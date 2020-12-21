بيرنلي يفاجئ وولفرهامبتون ويهزمه بهدفين بالدوري الانجليزي

حقق فريق بيرنلي فوزاً هاماً ومفاجئاً علي ضيفه وولفرهامبتون بهدفن مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الانجليزي الممتاز.

قدم فريق بيرنلي عرضاً صلباً في الشوط الأول للقاءمن الناحية التكتيكية ونجح في ايقاف مفاتيج الخطورة المتعددة

في تشكيلة وولفرهامبتون.

ونجح بيرنلي في الخروج متقدماً في النتيجة بعد أن سجل أشلي بارنس هدف اللقاء الوحيد حتي الآن في الدقيقة 35.

وف الشوط الثاني باغت بيرنلي منافسه ببداية هجومية لينجح بالفعل في

تسجيل ثاني الاهداف عن طريق كريس وود في الدقيقة 51.

بعد الهدف الثاني حاول وولفرهامبتون العودة في اللقاء وضغط هجومياً حتي نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 89 من ركلة جزاء نفذها فايو سيلفا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيرنلي الي 13 نقطة في المركز 16، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 20 في المركز 11.