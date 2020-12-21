حقق فريق بيرنلي فوزاً هاماً ومفاجئاً علي ضيفه وولفرهامبتون بهدفن مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الانجليزي الممتاز.
قدم فريق بيرنلي عرضاً صلباً في الشوط الأول للقاءمن الناحية التكتيكية ونجح في ايقاف مفاتيج الخطورة المتعددةفي تشكيلة وولفرهامبتون.
ونجح بيرنلي في الخروج متقدماً في النتيجة بعد أن سجل أشلي بارنس هدف اللقاء الوحيد حتي الآن في الدقيقة 35.
وف الشوط الثاني باغت بيرنلي منافسه ببداية هجومية لينجح بالفعل في
بعد الهدف الثاني حاول وولفرهامبتون العودة في اللقاء وضغط هجومياً حتي نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 89 من ركلة جزاء نفذها فايو سيلفا.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيرنلي الي 13 نقطة في المركز 16، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 20 في المركز 11.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرنلي يفاجئ وولفرهامبتون ويهزمه بهدفين بالدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.