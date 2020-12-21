المصري يحقق اول فوز بالدوري ويسقط أسوان بثلاثية

حقق فريق المصري أول فوز له بالدوري هذا الموسم ،بتغلبه على اسوان بثلاثة أهداف نظيفة ،بستاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز الثلاثية محمد عنتر وأحمد جمعة وعمر كمال في الدقائق 62و70 و84 . ارتفع رصيد المصري الى 5 نقاط وتجمد رصيد اسوان عند 6 نقاط ويلحق به

أول خسارة في الدوري بعد فوزين متتاليين.

جاء اللقاء من طرف واحد على مدار الشوطين،وحاصر المصري المنافس في نصف ملعبه وأهدر مهاجموه عدة فرص سهلة بسبب الرعونة وعدم التوفيق.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من :-

في حراسة المرمي : أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى – عمرو موسى – أحمد شوشه – أحمد شديد قناوي . الوسط : سعيد سمبورى – فريد شوقى – مصطفى سلطان . الهجوم: محمد عنتر – أحمد رفعت - - أحمد جمعة.

فيما بدأ أسوان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:-

خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلواني، أحمد أيمن، جون افري، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيري، هاني رشدي .