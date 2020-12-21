الدوري السعودي.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الرائد

انتهت أحداث مباراة اتحاد جدة أمام ضيفه الرائد بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأهدر الاتحاد نقطتين ثمينتين ليفرط في فرصة التواجد بالمربع الذهبي للمسابقة.

قدم الاتحاد مباراة هجومية واهدر العديد من الفرص في مواجهة تألق دفاع وحارس مرمي الفريق الضيف.

وشهد اللقاء اصابة جاري رودريجيز نجم الاتحاد ليشطر لمغادرة ملعب المباراة بعد 3 دقيقة فقط من انطلاقها.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما أضاف الرائد نقطته الـ11 في المركز العاشر.