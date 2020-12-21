بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي ووست هام” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري الانجليزي.

يُنقل البث المباشر لمباراة “تشيلسي ووست هام” على بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مباراة تشيلسي ووست هام على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تواجه هذان المنافسان اللندنيان القديمان في 98 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتفوق “تشيلسي” بفارق ضئيل، إذ حقق الفوز في 40 مباراة مقابل 37 انتصار لفريق وست هام، بينما سيطر التعادل على 21 لقاء.

وخسر تشيلسي اخر مباراة امام وست هام في ملعب ستامفورد بريدج، وإذ تعرض للخسارة اليوم سيكمل الخسارة الثانية على التوالي امام الهامرز للمرة الأولى منذ عام 1996.

وتعثر تشيلسي في الجولتين الماضيتين امام “إيفرتون ولفرهامبتون” على الترتيب، ليخرج من المربع الذهبي ويتراجع للمركز الثامن في جدول الترتيب.

وعلى النقيض من ذلك، يمر فريق وست هام بفترة رائعة حيث حقق الفوز في أربع مباريات من اخر 6 جولات له في الدوري الانجليزي، ويتطلع رجال ديفيد مويس إلى تحقيق الفوز على البلوز من أجل الارتقاء للمركز السادس ليقضي فترة أعياد الميلاد فوق تشيلسي في جدول الترتيب للمرة الرابعة في تاريخه.

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تشيلسي – وست هام

????الدوري الانجليزي (الجولة 14)

????️ملعب ستامفورد بريدج

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

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