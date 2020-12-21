محمد صلاح الأفضل في البريميرليج لعام 2020 بتصويت الجماهير

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، بتصويت الجماهير.



وذكرت صحيفة "ميرور" أن صلاح تفوق على جميع منافسيه وحصد جائزة الأفضل بالبريميرليج عن عام 2020، بتصويت الجماهير.



يأتي ذلك بعدما قاد صلاح، ليفربول، للظفر بلقب البريميرليج، لأول مرة منذ 30 عامًا.



وكان صلاح قد تمكن من تسجيل 19 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وقدم 10 تمريرات حاسمة.



وجاء جاك جريليش نجم أستون فيلا بالمركز الثاني في التصويت، بينما حل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بالمركز الثالث، بفارق بسيط عن كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.



وجاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون وساديو ماني وفيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس وحتى السابع.

المصدر: صحف بريطانية