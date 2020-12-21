الامارات | بالفيديو.. بصق في وجه لاعب منافس فدفع الثمن غالياً في ألمانيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم على موقعه الرسمي بأنه أوقف الفرنسي ماركوس تورام مهاجم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ست مباريات مع إيقاف التنفيذ لمباراة واحدة وتغريمه 40 ألف يورو، بعدما بصق على لاعب فريق هوفنهايم هوفنهايم ستيفان بوش في الدوري الألماني.

وقال الاتحاد الألماني: "إن الإيقاف سيكون لخمس مباريات مع تعليق العقوبة بشأن المباراة السادسة حتى 21 ديسمبر 2021".

وكان ماركوس تورام (23 سنة)، نجل بطل مونديال 1998 ليليان تورام، قد اعتذر عن الحركة التي صدرت منه وقل: "صدر مني شيء لا يمت بصلة إلى شخصيتي ولا يجب أن يحصل أبداً.. حصل شيء ما بشكل خاطىء ولم يكن متعمداً. أعتذر من الجميع، من ستيفان بوش، من المنافسين، من زملائي، من عائلتي، وكل من رأى الحركة التي قمت بها". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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