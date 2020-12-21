شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض مدافع الزمالك.. والعميد يتمسك باستمرار «سيسيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى مفاوضات جادة مع مسؤولى نادى الزمالك، من أجل الحصول على خدمات محمد عبدالسلام مدافع القلعة البيضاء والمنتخب الأوليمبى، وذلك بناء على تعليمات من حسام حسن المدير الفنى للفريق، الذى طلب ضرورة التعاقد مع مدافع متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالانتقال إلى قلعة زعيم الثغر، مفضلًا إياه على العروض التى تلقاها، على رأسها المقاولون العرب ووادى دجلة. ومن المنتظر أن تحسم الصفقة بشكل رسمى بعدما وافق باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على رحيل اللاعب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه حسام حسن، المدير الفنى، المقترح الذى تقدم به مسؤولو الزمالك بإعادة رزاق سيسيه للفريق فى يناير المقبل، وقطع إعارته للاتحاد والتى تستمر حتى نهاية الموسم الجارى. وأكد حسام حسن أن اللاعب من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها، ورحيله فى الوقت الحالى خسارة فنية كبيرة للفريق، خاصة أنه لا يوجد له البديل المناسب.

كان سيسيه ظهر مع الاتحاد بصورة رائعة، ونجح فى تسجيل هدفين فى المباراة الأولى أمام بيراميدز والثانية أمام سموحة.

من جهة أخرى، رصد مسؤولو النادى مكافآت مادية للاعبين لتحفيزهم على الفوز على إنبى فى المباراة التى سيخوضها الفريق الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، ويسعى الجهاز الفنى بالاتفاق مع مجلس الإدارة إلى تحفيز اللاعبين ماليا لاستعادة الانتصارات من جديد بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام سموحة.