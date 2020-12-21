اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الرائد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا الاتحاد ضد الرائد سلبياً فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية (الجوهرة المشعة)، بمدينة جدة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات دورى كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين". شارك الدولي المصري أحمد حجازي فى المباراة بالكامل، وبهذه النتيجة وصل اتحاد جدة الى النقطة 14 محتلاً المركز الخامسة بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما استقر الرائد عند المركز العاشر برصيد 11 نقطة. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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