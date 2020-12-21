كواليس تدريبات الأهلي في النيجر

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول بالنادى الأهلي تدريبه الأول في نيامي على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى لاعبو الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وشارك جميع اللاعبين في المران الذي اشتمل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الملعب.