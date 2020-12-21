شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن إقالة «ريكاردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام، وستم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات. وخسر الإسماعيلى أمام الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة في الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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