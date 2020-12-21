شكرا لقرائتكم خبر عن «صن» تكشف خيانة زوجية لـ«كوستا وخيسوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، مفاجآة من العيار الثقيل حول اكتشاف خيانة زوجية للثنائي الإسباني دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد، والبرازيلي جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وهما بصحبة سيدة لم يستدل على هويتها حتى الآن في علاقة جنسية.

ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور للثنائي مع السيدة مؤكدة أن جمعية خيري في مارليبون وسط لندن تلقت إحدى حقيبتين سلمتهما امرأة ووجد داخل كتاب مقدس صورًا لنجمي الكرة كلاهما كانا يضحكان ويبدو أنهما مرتاحان، حسبما وصفت الصحيفة، مشددة على أن موعد التقاط الصور غير معلوم.

وأكدت الصحيفة أن الحقيبتين تم استلامهما منذ شهرين تقريباً لكن عمليات الفرز بدأت منذ أسبوع واحد فقط لذلك تم الكشف عن تلك الصور متأخرًا وشدد المتجر الخيري على أن السيدة أكدت خلال تسليمها التبرعات بداعى أن أحد أصدقائها غادر بريطانيا وأراد التخلص من بعض القطع الصغيرة.