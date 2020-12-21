شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى أهلي جدة قبل مواجهة الفتح والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن عثمان الحاج الرنقي مهاجم فريق أهلي جدة لإصابة قوية في العضلة الخلفية بالمباراة الماضية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وقالت الصحيفة، أن اللاعب تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام العين في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب بات خارج حسابات الصربي فلادان مدرب الفريق خلال مواجهة الفريق غدًا أمام الفتح التي تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأضافت الصحيفة أن اللاعب بحاجة إلى الراحة والخضوع إلى جلسات علاجية في العيادة الطبية في النادي، على يتم رسم برنامج تأهيلي من قبل إبراهيم إسماعيل أخصائي العلاج في النادي قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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