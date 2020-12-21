شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواصل صدارة الدوري السعودي بالفوز على القادسية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الهلال بثلاثة أهداف لهدف ضد القادسية في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. واصل الزعيم صدارة ترتيب الجدول بعد وصوله للنقطة 22، حيث جاءت الأهداف عن طريق بافايتمبي جوميز من ضربة جزاء فى الدقيقة 14، وأندري كاريلو (23) وسالم الدوسري في الدقيقة 48، بينما سجل القادسية هدفه الوحيد عن طريق اللاعب ستانلي أوهاوتشي في الدقيقة 57. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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