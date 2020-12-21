شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: أتمنى العودة لرئاسة برشلونة واول مهامي ستكون بقاء ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوان لابورتا المرشح لمنصب رئيس لبرشلونة، ثقته في بقاء ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق على الرغم من كذب النادي عليه، والعروض الوهمية التي اعطاها له المسؤولين خلال الفترات الماضية.



وقال لابورتا، «أنا متأكد أن ميسي يريد الاستمرار في برشلونة، وسوف يعتمد على العرض الذي سيقدمه له الرئيس الجديد، وهو بحاجة ليرى فريقا تنافسيا لأستعادة شغفه واسمرار مشواره مع البارسا مع دوري الأبطال».



وأضاف: «النادي كذب عليه مرارا وتكرارا، ولم تسر الأمور كما يريد الجميع، وميسي في مسيرته الكروية لايزال يرغب في النجاح وحصد الألقاب، ميسي لا يمكنه الاستمرار في قبول فوز الفرق الأخرى بدوري الأبطال، وبرشلونة بوجوده كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة، ليس لديه فريق ينافس بما يكفي للفوز باللقب، لا أرى ميسي بقميص آخر غير برشلونة، بجانب تغيير الوضع المالي للنادي، فإن الأولوية هي تقديم عرض لميسي لإقناعه بالبقاء، وآمل أن أصل في الوقت المناسب، ولدي ميزة وهي ثقة اللاعب، ميسي يعلم أن العرض الذي سأقدمه له سيكون حقيقيا وسأفي به، وأعتقد أن ذلك سيساعدنا كثيرا، وستكون ميزة على المرشحين الآخرين».