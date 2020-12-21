اتحاد كرة السلة يقر اقامة نهائيات البطولة التنشيطية في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اقر الاتحاد العام لكرة السلة اقامة منافسات المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال للأندية خلال الفترة من 26 - 31 ديسمبر الجاري بمدينة المكلا.



وأوضح سكرتير لجنة المسابقات العليا بالاتحاد أوسان الرعوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق المشاركة في تصفيات المرحلة النهائية للبطولة هي الميناء والتلال من تجمع عدن، والشعب والمكلا من تجمع ساحل حضرموت، وسيئون والبرق من تجمع وادي حضرموت.

وحدد الاتحاد ملعب نادي الشعب بمدينة المكلا لاستضافة مباريات المرحلة النهائية من هذه البطولة التي ستقام منافساتها بنظام الكل مع الكل من دور واحد، ويتوج الحائز على أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة.

يذكر أن منافسات التصفيات التمهيدية للبطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال لأندية المحافظات أقيمت خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي الى 2 ديسمبر الجاري، بمشاركة 20 ناديا، من محافظات عدن وحضرموت الساحل والوادي و تأهل البطل والوصيف من التجمعات الثلاثة.