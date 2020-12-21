شكرا لقرائتكم خبر التعاون ما أروعه.. ضرب الشباب بالأربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمطر التعاون شباك ضيفه الشباب بأربعة أهداف دون مقابل، مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتناوب على تسجيل رباعية فريق التعاون بمرمى الشباب، إياجو سانتوس بضربة رأسية وساندرو مانويل بتسديدة قوية ولياندر تاوامبا من ركلة جزاء ومالك العبد المنعم بالدقائق 41 و65 و75 و90+4.

ورفع فريق التعاون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع موقتا، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز الثالث موقتا.شن التعاون هجماته منذ الدقائق الأولى بحثا عن تسجيل هدف أول، عبر سميحان النابت ولكن تسديدته مرت بعيدا عن المرمى.

الشوط الأول

ظل التعادل قائما بين الفريقين بعد مرور 20 دقيقة، فيما حملت الدقيقة 41، هدفا تعاونيا أول بواسطة إياجو سانتوس بعد ضربة ركنية متقنة من سميحان النابت تابعها سانتوس بضربة رأسية رائعة على يمين الحارس.

ورغم التواجد الهجومي للشباب بالدقائق المتبقية إلا أن الشوط الأول انتهى بتفوق تعاوني على الشباب بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

استمر لاعبو الشباب بالتسديدات ومحاولة تعديل النتيجة وجاءت هذه المرة بواسطة عبدالله الحمدان بتسديدة قوية، ولكن الحارس التعاوني تعامل معها كما يجب، قبل أن تحمل الدقيقة 65، الهدف الثاني للتعاون عبر ساندرو مانويل بعدما استغل تمريرة خاطئة من بانيجا وأطلق تسديدة قوية بيمناه على يسار الحارس الشبابي.

وعزز المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا النتيجة بهدف ثالث للتعاون من ركلة جزاء احتسبت نتيجة لمسة يد على بانيجا داخل منطقة جزاء فريقه، ونفذها تاوامبا بمهارة بيمناه على يمين حارس الشباب بالدقيقة 75.

وأكمل الرباعية التعاونية، البديل مالك العبدالمنعم بعد تمريرة متقنة انفرد على إثرها بالحارس ومر منه بمهارة ووضع الكرة بالشباك بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز تعاوني بأربعة أهداف نظيفة.