شكرا لقرائتكم خبر الهلال ينتصر على القادسية ويحلق بالصدارة والنصر يتنفس الصعداء بثنائية الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد فريق النصر نغمة الانتصارات بعد تغلبه أمس على مضيفه الباطن 2 / 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتظر النصر حتى الدقيقة الـ86، ليسجل له خالد الغنام هدف التقدم، قبل أن يضيف المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب، بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فابيو آبرو هدف الباطن الوحيد.

ورفع النصر رصيده إلى سبع نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني في المسابقة، حيث تعرض للهزيمة ست مرات وتعادل مرة واحدة، فيما ظل الباطن على رصيده السابق بـ11 نقطة.

وفي الخبر عاد فريق الهلال للانتصارات مجددا ليعزز صدارته بعد تغلبه على مضيفه القادسية بثلاثة ـهداف لهدف.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي وتوقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بهدف للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة الـ14 ثم أضاف البيروفي اندري كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة الـ23 وتكفل سالم الدوسري بالهدف الثالث في الدقيقة الـ48

وجاء هدف فريق القادسية بواسطة المهاجم النيجيري ستانلي أوهاوتشي في الدقيقة الـ57 وسجل الهلال فوزه السابع هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة، فيما خسر القادسية للمرة الرابعة مقابل أربعة انتصارات وتعادل وحيد.