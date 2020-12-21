صراع المراكز يشعل ديربي الجنوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في منطقة عسير مسرحا لمواجهة ديربي الجنوب بين فريقي ضمك وأبها ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل ضمك تحقيق فوزه الأول على منافسه في المواجهة الثالثة التي تجمعهما في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن تفوق أبها في مباراة وحضر التعادل في أخرى منذ صعودهم لدوري المحترفين ويهدف المدير الفني لفريق ضمك نور الدين زكري تعويض خسارته من الاتفاق الجولة الماضية 4-2 إلى خطف العلامة الكاملة وكسب غريمه التقليدي، وذلك للوصول إلى النقطة 7 لا سيما أن صفوف الفريق اكتملت بجاهزية محمد محسن وإبراهيم شنيحي، فالفريق يحتل المركز الأخير في سلم الترتيب بواقع 4 نقاط ولم يتذوق طعم الفوز إلا في مرة واحدة ويعد الأكثر تعرضا للخسارة 6 مرات بالتساوي مع النصر.

فيما يدخل أبها اللقاء بطموحات مختلفة يريد على إثرها فك الارتباط مع الأندية الثلاثة التي تتساوي معه في النقاط بواقع 11، وهي الاتفاق والتعاون والباطن ويريد المدرب عبدالرزاق الشابي تحقيق مزيد من النقاط الإيجابية كما فرض على التعاون الجولة الماضية التعادل وخطف منه نقطة ثمينة تساهم من حصد الأهداف المنشودة للبقاء مجددا لموسم آخر، فأبها يحتل المركز 9 فاز في 3 وخسر في مثلها وتعادل مرتين.

وستشهد القمة صراعا خاصا بين الأرجنتيني إيميليو زيلايا مهاجم ضمك والسويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها اللذين يتربعان على صدارة الهدافين برصيد ستة أهداف لكل منهما، وسبق للأرجنتيني زيلايا مهاجم ضمك أن هز شباك أبها في مباراة سابقة في الموسم الماضي وهو ما فعله أيضا السويدي ستراندبيرج مهاجم أبها الذي سجل هدفين في مرمى ضمك لكن بشعار الحزم.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين انتهى إيجابيا 2-2 .