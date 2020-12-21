الاتحاد العربي ينظم بطولة كرة قدم نسائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر الاتحاد العربي لكرة القدم تنظيم مسابقات لكرة القدم الشاطئية وكرة قدم الصالات ولكرة القدم النسائية ضمن روزنامة مسابقات الاتحاد للعام المقبل 2021، وإقامة مسابقة المنتخبات العربية لكرة القدم تحت 17 سنة خلال عام 2021، على أن تحدد اللجنة المنظمة المواعيد المناسبة لها، وتفويض اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد مع الأمانة العامة بدراسة آلية تنفيذ وإقامة مسابقة كأس العرب للأندية في نسختها القادمة 2021. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاء الله السلمي خلال الاجتماع التقارير المالية والإدارية وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتقارير اللجان المعاونة واعتمادها، إضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق. واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاء الله السلمي خلال الاجتماع التقارير المالية والإدارية وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتقارير اللجان المعاونة واعتمادها، إضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق.

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