الفيصلي يتأهب للاتفاق عبر تقنية الفيديو

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لن تكون هناك أوراق مخفية، حيث سيلعب الفريقان بطريقة مكشوفة، كونهما تواجها قبل أسبوع في كأس الملك وكسبها الفيصلي بصعوبة كبيرة، وبركلات الترجيح التي استمرت حتى الركلة العاشرة.يحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز العاشر.
دائما ما يكون التكافؤ بين الفريقين حاضرا، حيث تقابلا ضمن دوري المحترفين في 16 مواجهة، فاز كل منهما في 6 مواجهات وحضر التعادل في أربع.
وعقد مدرب الفيصلي بريكليس شاموسكا، اجتماعا فنيا عبر تقنية الفيديو، راجع من خلاله عددا من الحالات الفنية.
إلى ذلك يلتقي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع فريق الوحدة ضيفه العين.
ويدخل الوحدة اللقاء بهدف تحسين مركزه بسلم الترتيب وتعويض الخروج المر من كأس الملك على يد الاتحاد وبذكرى الفوز على الهلال، فيما تأتي رغبة العين المنتشي بالتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الملك بعد إقصائه الأهلي في انتزاع الفوز الثالث له بالدوري.
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