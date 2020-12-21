إقصاء بطل الكأس يحفز الفتح لمواجهة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الفتح مساء اليوم على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء بعد فوزه في الجولة الماضية أمام النصر في الرياض، ويسعى لمواصلة الانتصارات والمنافسة على صدارة الدوري التي تفصله عنها 3 نقاط بينه وبين المتصدر الهلال.

وبعد أن غادر كأس الملك على يد العين الأسبوع الماضي أصبح كل تركيز الأهلي على بطولة الدوري والمنافسة عليها.

ويستعيد الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة بعد غيابه عن لقاءي النصر والعين بسبب إصابته بفايروس كورونا، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية ويصبح على جاهزية تامة للمشاركة أمام الفتح.

من جهة أخرى تضاءلت مشاركة المحور الصربي فيجسا في اللقاء بعد غيابه عن تدريبات الفريق الاستعدادية للمواجهة، ويعود ذلك للإصابة التي لحقت به في لقاء العين.

وفي الجهة المقابلة يأمل الفتح في إلحاق الأهلي بالهلال مستغلا نشوة إقصاء الأخير من بطولة كأس الملك الأسبوع الماضي، والعودة مجددا لتحقيق الفوز ضمن مواجهات الدوري.

وأكد يانيك فيريرا مدرب الفتح، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، وقال خلال المؤتمر الصحفي «لدينا رغبة كبيرة من أجل تحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات».

وأضاف «الفوز على الهلال في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أحدث دفعة معنوية كبيرة للاعبين، وعزز من ثقتهم بأنفسهم».

وتابع «تركيزنا الآن ينصب على الدوري، نعلم أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة لأن الخصم يتمتع بوجود عناصر جيدة، لدي ثقة في اللاعبين وتركيزهم الذهني لإحداث الفارق وتحقيق الفوز».

وعن مدى تأثير الغيابات على الفريق، أشار إلى أن ما يميز الفتح هو الكرة الجماعية، لدينا بدلاء أكفاء مثل الأساسيين، يجب الاستعداد الكامل لأي غياب.

وقد خسر الفتح آخر ثلاث مواجهات في الجولات الماضية، ويعود آخر فوز له في الجولة الخامسة أمام الاتفاق، مما جعل رصيده يتجمد عند النقطة الـ10.