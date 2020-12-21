التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري وأسوان

فرض التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء المصري وأسوان بستاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز. جاء الشوط من طرف واحد وحاصر المصري المنافس في نصف ملعبه وأهدر مهاجموه عدة فرص سهلة بسبب الرعونة وعدم التوفيق. يذكر ان اسوان يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما رصيد المصري نقطتان فقط في المركز الحادي عشر.

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