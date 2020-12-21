الزمالك يمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدً الأربعاء بشكل طبيعي ، استعدادا للمواجهات المقبلة. يذكر ان لعب الزمالك أخر مبارة له في الدورى المصرى أمام نظيره بيراميدز، حيث قدم الأبيض أداء متميز في تلك المبارة ، إلا ان انتى اللقاء بالتعادب الإيجابى بهدف لمثله .

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