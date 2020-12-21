رسمياً .. تأجيل نهائى كأس الرابطة الإنجليزية لمدة شهرين

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى مساء اليوم الإثنين، عن تاجيل نهائى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لمدة شهرين ، والت كان من المقرر لها أن تقام في 28 من فبراير المقبل .

وقالت الرابطة في بيان لها منذ قليل

: " "يرغب المسؤولون فى إقامة النهائي بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير وبالتالي تقرر تأجيله لوقت لاحق من العام المقبل.. يعتمد عدد الجماهير التي سيسمح لها بالحضورعلى القواعد الاسترشادية للحكومة وقتها ونأمل من خلال تأجيل النهائي في منح المشجعين فرصة أكبر للحضور".

ومن المقرر ان يبدأ دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية غدا الثلاثاء، بمواجهتان من العيار الثقيل ، حيث يستضيف فريق أرسنال نظيره مانشستر سيتى حامل اللقب، فيما برنتفورد منافسه نيوكاسل يونايتد.