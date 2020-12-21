الشيشيني يعلن تشكيل أسوان أمام المصرى

أعلن سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان، تشكيل فريقه لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدي، التي تقام في السابعة ونصف مساءاً، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثةمن عمر مسابقة الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل كلا من: خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلواني، أحمد
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: طلعت الجبلاوي، أحمد سالم صافي، عبدالوهاب إسماعيل، محمود صلاح، إسلام صالح، أحمد فتحي، محمد العشري، أحمد خالد، محمد أسامة .
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