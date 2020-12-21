أسامة نبيه: نحترم جميع الفرق.. والمشوار مازال طويلا

اكد اسامه نبيه المدير الفني لفريق زد أنه لقاء السكة الحديد بعد غد الأربعاء في الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني بالمجموعة" القاهرة"صعب رغم تصدر الفرق لمجموعته نظرا لتقارب المستويات بين جميع الفرق ،مدللا بأن الفارق بينه والسكة 5 نقاط ،والمنافس يسعى لتصحيح وضعه على خريطة جدول المجموعة.
وشدد على أنه ولاعبيه يحترمون جميع الفرق المنافسة ،لأن كل فريق لديه الطموح المشروع والرغبة في الصعود للممتاز مؤكدا على أن قائمة فريقه خالية من أي اصابات و ايقافات.
وكانت مباريات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني لكرة القدم بمشاركة 16 فريقا لموسم 2020-2021 ، قد أسفرت عن فوز زد على كوكاكولا بهدف نظيف، وتعادل طنطا مع بتروجت بدون أهداف، والترسانة مع المريخ 1-1 ، وفوز منتخب السويس علي السكة الحديد 2-صفر، والداخلية علي النجوم 2-1، وبورتو السويس علي جمهورية شبين 1- صفر، والزرقا علي القناة 1-صفر،وسرس الليان علي النصر 1-صفر.
وبعد مباريات الجولة الرابعة، جاء ترتيب الفرق الـ16 كالتالي:
زد متصدرا المجموعة بـ8 نقاط ، والزرقا وسرس الليان ولكل منهما 7 نقاط ، والترسانة وبتروجت ومنتخب السويس وبورتو ولكل منهم 6 نقاط،
والنصر والداخلية والقناة والمريخ 5 نقاط ثم كوكاكولا 4 نقاط ،والسكة الحديد 3 نقاط ،وطنطا نقطتين ،والنجوم نقطة وجمهورية نقطة وفي مؤخرة المجموعة.
وكانت نتائج مباريات الجولة الثالثة أسفرت عن فوز زد على النجوم 2-1، وتعادل المريخ مع السكة الحديد صفر-صفر، وبتروجت مع الترسانة صفر-صفر، والنصر مع الزرقا 2-2، وجمهورية شبين مع القناة 1-1، والداخلية مع بورتو 1-1، ومنتخب السويس مع كوكاكولا صفر/صفر، وسرس الليان مع طنطا 2-2.
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