حراس الأهلى يخوضون التدريبات استعدادً لمواجهة سونديب بدورى الأبطال

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكونميشيل مدرب الحراس. وخاض الثلاثي جانبًا من التدريبات البدنية والفنية على هامش المران الجماعي للفريق،
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها عصر بعد غدٍ الأربعاء.
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