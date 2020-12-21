اخبار الرياضه

جونسون يلقي محاضرة للاعبي الأهلى بالتدريبات استعدادا لمواجهة سونيديب بالنيجر

0 نشر
0 تبليغ

حرص كافين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  على إلقاء محاضرة للاعبين، خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص جونسون، خلال المحاضرة التي أقيمت في بداية المران، على استخدام سبورة كبيرة، لشرح عدد من الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وكذلك نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب. ويخوض الأهلي تدريبه الأول في نيامي على ملعب الجنرال

«سيني كونتشي»، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب بطل النيجر، وقد انطلق المران في تمام الرابعة والنصف بتوقيت النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة. ويتدرب الفريق اليوم الإثنين على ملعب المباراة، نظرًا لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدًا، بسبب إقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يلقي محاضرة للاعبي الأهلى بالتدريبات استعدادا لمواجهة سونيديب بالنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا