جونسون يلقي محاضرة للاعبي الأهلى بالتدريبات استعدادا لمواجهة سونيديب بالنيجر

حرص كافين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إلقاء محاضرة للاعبين، خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص جونسون، خلال المحاضرة التي أقيمت في بداية المران، على استخدام سبورة كبيرة، لشرح عدد من الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وكذلك نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب. ويخوض الأهلي تدريبه الأول في نيامي على ملعب الجنرال
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