الأهلي يبدأ مرانه بالنيجر استعداد لذهاب دور ال32 من دورى الأبطال

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الجنرال «سيني كونتشي» في نيامي عاصمة النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوريأبطال إفريقيا.
وانطلق مران الأهلي في تمام الرابعة والنصف بتوقيت النيجر -الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- على ملعب الجنرال «سيني كونتشي» الذي يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب
وجاء تدريب الأهلي على ملعب المباراة، اليوم الإثنين، بسبب انشغال الملعب غدًا الثلاثاء بمباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية. يذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى نيامي عاصمة النيجر مساء الأحد، ويترأسها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
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