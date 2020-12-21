الجونة يقلب الطاولة على الإسماعيلى بثنائية فى الدورى

فاز فريق الجونة علي ضيفه الإسماعيلي بهدفين لهدف ، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى ، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة .
أحرز الهدف الأول في المبارة بالدقيقة الثالثة والعشرين ،لاعب الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف، من هجمة سريعة أري بابل مرر الكرة لفخر على حدود منطقة الجزاءجهة اليمين ثم استلمها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أحرز اللإسماعيلي هدف ، وتم الغاءه من قبل حكم المباراة بداعي التسلل .
ثم في الدقيقة 70 من تمكن محمود الشبراوي لاعب الجونة من إحراز هدف التعادل ، بعد
وقلب طاولة المباراة لاعب الجونة كريم الطيب الهدف لفرقيه في الدقيقة 76 من عمر المبارة ، بعد أن إنفرد اللاعب بحارس مرمي اللإسماعيلي ليسدد كرة سكنت الشباك .
وبتلك النتيجة يجنى الجونة ثلاث نقاط صعبة من ضيفه الإسماعيلي ، ليقفز إلي المركز الخامس في تتيب الدورى المصرى حتي الأن ، بينما يهبط افسماعيلي إلي المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة .
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