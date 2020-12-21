جوائز الأفضل في الدوري الاسباني تشهد تواجد ميسي وسط سيطرة من ريال مدريد

قامت صحيفة ماركا الإسبانية، بتوزيع جوائز الأفضل في الدوري الاسباني والتي تقدمها كل عام، حيث حصل ليونيل ميسي على كأس بيتيتشي (الهداف) السابع له بعد تسجيله 25 هدفًا في موسم 2019/20، ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه ستكون آخر مرة يتلقاها كلاعب في برشلونة لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

وكسر حارس مرمى ريال مدريد “تيبو كورتوا” قبضة يان أوبلاك الخانقة على كأس زامورا (أفضل حارس مرمى)، حيث حصل على الجائزة للمرة الثالثة، بعد أن فاز بها في مناسبتين سابقتين مع أتلتيكو مدريد.

وأما جائزة “ميغيل مونوز” التي تمنح لأفضل مدرب، فقد تقاسم الكأس مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ومدرب اشبيلية جولين لوبيتيجي، على حد سواء اذ حصلوا معاً على 67 نقطة في نظام تصنيف ماركا.

وذهبت جائزة “كأس زارا” التي تمنح لأفضل هداف إسباني إلى هداف فياريال جيرارد مورينو، الذي أنهى سيطرة مهاجم سلتا فيغو “ياجو أسباس” لمدة ثلاث سنوات من بعد أن توج مهاجم الغواصات الصفراء باللقب في الموسم الماضي.

أما كريم بنزيمة، فقد حصل على جائزتين، حيث حقق جائزة ألفريدو دي ستيفانو والتي تُمنح لأفضل لاعب في الدوري الاسباني، وكذلك جائزة أفضل لاعب من Hyundai.

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