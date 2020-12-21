صلاح يثير الجدل ويرد على أبو تريكة بشأن عدم شعوره بالسعادة مع ليفربول

لم ينتظر النجم المصري محمد صلاح كثيراً للرد على النجم المصري السابق محمد أبو تريكة بشأن سعادته مع ليفربول الإنجليزي من عدمها، ورد بتغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين، ومتصدر الهدافين في الموسم الجاري بنشر صورة له على تويتر والابتسامة تظهر على محياه، في إشارة على سعادته بالتواجد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل دوري أبطال أوروبا 2019 “ليفربول“، ليثير الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

واثارت كلمات محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي على قنوات بي ان سبورتس القطرية لمباراة برشلونة مع فالنسيا يوم السبت الكثير من الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، اذ شكك ابوتريكة في نية صلاح بالاستمرار في الريدز، مؤكدًا حبه للنادي الكتالوني، دون أن ينسى نجم النادي الأهلي السابق متمنياته برؤية صلاح مع يلعب بجوار ليو ميسي على ملعب كامب نو.

وقال ابو تريكة في التصريحات التي انتشرت عبر الصحافة البريطانية كالنار في الهشيم: “هل صلاح يشعر بالسعادة مع ليفربول الحالي وسط مشروع يورجن كلوب الذي جلب العديد من الانجازات الهامة للفريق؟ وهل عند محمد صلاح مقدرة القيام بتجربة جديدة في برشلونة أو ريال مدريد؟”.

وجاءت تصريحات بطل كأس افريقيا في ثلاث مناسبات مع منتخب مصر بعد حديث محمد صلاح مع صحيفة الآس الإسبانية، وتركه الباب مفتوحاً أمام أي شيء في المستقبل، بعد سؤاله حول إمكانية اللعب لعملاقا الدوري الاسباني ريال مدريد او برشلونة في المستقبل.

وختم أبو تريكة كلامه بشأن مستقبل صلاح بالتأكيد على أن مهاجم ليفربول هو صاحب القرار حيث قال: “عمومًا محمد صلاح هو صاحب القرار النهائي وله الكلمة الأخيرة في هذا الأمر، فقد وصل إلى مرحلة النضج الكامل، ويستطيع تقييم الأمور واتخاذ القرار الصحيح المناسب له”.

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