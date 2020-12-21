اخبار السعودية | ناقد رياضي يفتح النار على حكم مباراة الهلال والقادسية

وجه الناقد الرياضي، محمد الذايدي، هجومًا حادًا على الحكم شكري الحنفوش، الذي أدار مباراة الهلال والقادسية ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3 ـ 1.

واستغرب الذايدي من قرار الحنفوش بعدم احتساب ركلة جزاء للاعب الهلال مدالله العليان، رغم أن الكرة واضحة تمامًا وهناك دفعة من لاعب القادسية.

وقال الناقد الرياضي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “بين ضربة جزاء النصر على الباطن الضعيفة وبين الدفع الواضح الذي تعرض له مدالله الشجاعة جالسة في زاوية تبكي.. أخطاء تحكيمية كارثية وشخصيات حكام مهزوزة وضعيفة تقود مباريات الدوري، فحسبنا الله”.

وكان النصر قد حقق الفوز على الباطن 2 ـ 1، وتم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق النصراوي أحرز منها نور الدين أمرابط ثاني أهداف فارس نجد.

وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق بافتيمبي جوميز في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ليصبح اللاعب هو الهداف التاريخي للزعيم من اللاعبين الأجانب بواقع 82 هدفًا، ويكسر رقم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأضاف أندريه كاريلو هدف الهلال الثاني عند الدقيقة 23، وسجل سالم الدوسري ثالث الأهداف في الدقيقة 47، بينما أحرز هدف القادسية الوحيد اللاعب ستانلي في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السادس.

..