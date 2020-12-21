الأسطورة البرازيلية بيليه يهنئ ميسي بعد معادلة رقمه القياسي

عادل ليونيل ميسي، سجل الاسطورة البرازيليه بيليه يوم السبت الماضي، باعتباره اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد في تاريخ كرة القدم، حيث وصل قائد برشلونة للهدف 643 مع النادي الكتالوني، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها بيليه بقميص سانتوس البرازيلي.

وسجل ميسي (33 عاما) هدفه 643 مع فريق برشلونة في التعادل 2-2 مع فالنسيا في كامب نو في اطار الجولة 14 من الدوري الاسباني، ليطابق مجموع أهداف بيليه بقميص سانتوس في الدوري البرازيلي.

واعترف بيليه بإنجاز ميسي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشر رسالة تهنئة لنجم برشلونة بعد هدفه الأخير، وكتبت أسطورة البرازيل: “عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك. مثلك، أعرف ما هو الحب وأرتدي نفس القميص كل يوم. مثلك، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من اللعب حيث نشعر بأننا في المنزل”.

وتابع: “تهانينا لسجلك التاريخي يا ليونيل. لكن قبل كل شيء، تهانينا على رحلتك في برشلونة. قصص مثل قصتك، عن حب نفس النادي لفترة طويلة، للأسف نادرة ونادرة في كرة القدم. أنا معجب بك كثيرًا ليو ميسي”.

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