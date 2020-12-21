سوق الانتقالات | وسط تحرك محتمل من ميلان والإنتر.. اتالانتا يريد هذا المبلغ من أجل جوميز

رفض نادي اتالانتا خروج نجم الفريق “أليخاندرو جوميز” بشكل مجاني في الميركاتو الشتوي القادم وطلب مبلغ مالي نظير رحيله، حيث أن الأرجنتيني مرتبط بتحرك محتمل لمنافسين مباشرين من قبل ميلان والإنتر.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أن التوتر على أعلى مستوى وأن مديري اتالانتا اتفقا على لقاء الوكيل الذي يشرف على أعمال جوميز “بيبي ريسو” في نهاية العام.

وأشارت تقارير في إيطاليا إلى أن جوميز طلب الرحيل في صفقة انتقال مجانية هذا الشتاء، بعد خلاف مع المدرب جيان بييرو جاسبريني، وقد يكون الاجتماع حاسمًا بالنسبة لمستقبل اللاعب الارجنتيني.

ويبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن القائد السابق للفريق، الذي أشعل التكهنات من خلال ترديد نشيد يوفنتوس في ملعب أليانز ستاديوم الاسبوع الماضي، من استعادة السلام مع جاسبريني، لكن بيعه أمر معقد.

وقد جذب المهاجم اهتمام المنافسين المباشرين مثل ميلان والإنتر، لذلك سيطلب اتالانتا تعويضًا لا يقل عن 10 ملايين يورو إذا تحرك اللاعب هذا الشتاء نحو أحدهما، دون السماح له بالرحيل مجاناً.

ويستمر عقد جوميز حتى يونيو 2023 براتب قيمته 2.5 مليون يورو في الموسم، ويبلغ من العمر 33 عامًا في فبراير.

يذكر أن جوميز خاض 10 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل نشوب الخلاف مع المدرب المخضرم جاسبيريني، وساهم بأربعة أهداف وصنع هدفين في هذه الفترة.

وجدير بالذكر أيضاً، أن مهاجم كاتانيا السابق كان قد انتقل إلى اتالانتا من ميتاليست الأوكراني في سبتمبر 2014 ومنذ ذلك الحين أثبت نفسه كواحد من أهم اللاعبين في بيرجامو.

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