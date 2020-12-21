الاتحاد الالماني يفرض عقوبة على مهاجم مونشنجلادباخ ست مبارايات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين إيقاف الفرنسي ماركوس تورام مهاجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ست مباريات بسبب بصقه على لاعب من الفريق المنافس في مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وسيغيب تورام عن صفوف الفريق في خمس مباريات بينما سيتم وقف تنفيذ إيقافه للمباراة السادسة حتى 21 ديسمبر 2021، وذلك إلى جانب تغريمه 40 ألف يورو (48 ألف دولار)، من جانب الاتحاد.

وكات تورام قد بصق على شتيفان بوش لاعب هوفنهايم وحصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة الفريقين أمس الأول السبت في الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز هوفنهايم 2 / 1 .

وذكر الاتحاد الألماني أن العقوبة المفروض على اللاعب تطبق في كل المسابقات، وهو ما يعني غيابه عن المباراة المقررة أمام فريق الدرجة الرابعة ايلفرسبيرج غدًا الثلاثاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا ومباريات الفريق في البوندسليجا المقررة أمام أرمينيا بيليفيلد وبايرن ميونخ وشتوتجارت وبريمن خلال يناير المقبل.

وكان ماركو روزي المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ قد أعلن في وقت سابق اليوم، قبل إصدار الاتحاد العقوبة، أن تورام لن يشارك في مباراة الغد أمام ايلفرسبيرج “بغض النظر عن العقوبة”.

وعوقب تورام، الذي قدم إعتذاره، أمس الأحد أيضًا بخصم راتب شهر من مستحقاته لدى النادي.

وقال روزه بشأن عقوبة الاتحاد الألماني :”سنتقبل أي شيء”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن اللاعب جزء من الفريق وأنه سيدعمه في كل ما سيواجهه.