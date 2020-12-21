اخبار السعودية | جوميز يعتذر لجماهير الهلال ويتحدث عن لقب الهداف التاريخي

أعرب مهاجم نادي الهلال، بافتيمبي جوميز، عن سعادته الغامرة باستعادة الانتصارات وتحقيق الفوز على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، بعد الخسارة في الجولة الماضية بالدوري أمام الوحدة، ثم الخروج من كأس الملك في ثمن النهائي بعد الهزيمة أمام الفتح.

وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق بافتيمبي جوميز في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ليصبح اللاعب هو الهداف التاريخي للزعيم من اللاعبين الأجانب بواقع 82 هدفًا، ويكسر رقم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأضاف أندريه كاريلو هدف الهلال الثاني عند الدقيقة 23، وسجل سالم الدوسري ثالث الأهداف في الدقيقة 47، بينما أحرز هدف القادسية الوحيد اللاعب ستانلي في الدقيقة 57.

وقال جوميز عقب نهاية اللقاء “نجاح الفريق ككل هو الأهم من كوني الهداف التاريخي للفريق ، خدمة الفريق ورفعته وكونه في المقدمة هذا الأهم. لم أشعر نفسي إطلاقاً كلاعب أجنبي، أنا أعتبر نفسي لاعباً سعودياً في الهلال”.

وتابع المهاجم ذو الأصول السنغالية “اعتذر عن هبوط المستوى في الفترة الماضية، وأتعهد للجماهير بأن الأسود سيعود، طالما أنا أرتدي هذا الشعار فأنا أمام مسؤولية كبيرة على عاتقي وهي إسعاد الجماهير”.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السادس.

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