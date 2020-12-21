رئيس رابطة الدوري الاسباني “تيباس” يرد على إدعاء ريال مدريد بسخرية

رد رئيس رابطة الدوري الاسباني “الليجا” “خافيير تيباس” على إدعاء رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” بسخرية، بعدما قال الأخير ان النادي الملكي يعامل بشكل مختلف فيما يخص إذاعة مباريات الفريق على البث التلفزيوني.

واشتكى فلورنتينو بيريز من وجود عناصر تحيز ضد ريال مدريد عند عرض المباريات على شاشة التلفزيون، وقال: “هناك أوقات على التلفزيون لا يعرضون فيها الإعادة للحظات مهمة للغاية. لطالما قلت ذلك، لكن المنتجين يعاملوننا بشكل مختلف تمامًا عن الفرق الأخرى”.

وتابع: “يمكن للجميع أن يرى أن هناك فرقًا كبيرًا، ليس فقط مع الإعادة ولكن أيضًا في الأشخاص الذين علقوا على المباريات، والذين لا يفضلون ريال مدريد أبدًا”.

وأكمل بيريز: “لم أشارك في هذا قط، لكن هذا صحيح. إنهم يعاملون ريال مدريد بشكل مختلف عن الفرق الأخرى في البلاد”.

ونفى رئيس رابطة الليجا تيباس تلك المزاعم، بينما عارض أيضًا اقتراح بيريز بضرورة إشراك ريال مدريد في إعادة تشكيل كرة القدم، وكتب تيباس على تويتر: “أعتقد أن رئيس ريال مدريد أصبح مشتتًا للغاية بشأن الدوري الأوروبي الممتاز، يجب عليهم إبلاغه بشكل أفضل” .

وأضاف: “وفي البث التلفزيوني.. إذا كان يعتقد أنها ليست موضوعية، فهناك خيار على جهاز التحكم عن بعد للاستماع إلى المباراة على RMTV (قناة ريال مدريد)، فهي بالتأكيد أكثر موضوعية”.

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