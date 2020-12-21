ميسي يوضح أسباب تراجع مستواه، ويعلق على رحيله عن برشلونة

تلاحق الكثير من الأسئلة المعلقة ليونيل ميسي، حيث من المقرر أن ينتهي عقد قائد برشلونة في 30 يونيو، وقد أوضح كيف أثرت تصرفات الصيف الماضي عليه في بداية هذا الموسم مع برشلونة.

وأخبر ليونيل ميسي إدارة برشلونة السابقة بقيادة جوسيب بارتوميو الصيف الماضي إنه يريد المغادرة، قبل الجلوس لإجراء مقابلة مع موقع “جول العالمي” لتوضيح ما حدث واختياره الاستمرار موسم 2020/21 في ملعب كامب نو.

والآن، وكجزء من عرض خاص بعيد الميلاد، أجرى ميسي مقابلة مع الصحفي “جوردي إيفول” للقناة الاسبانية السادسة (لاسيكستا) والتي سيتم بثها في 27 ديسمبر في الساعة 21:25 بتوقيت وسط أوروبا.

وقال ميسي لجوردي إيفول خلال المقابلة، بعد أن بث البرنامج الإذاعي “El Mon a RAC1” مقتطفًا صغيرًا منه: “أنا في الواقع أبلي بلاءً حسنًا اليوم، رغم أنني قضيت وقتًا سيئًا للغاية في الصيف”.

وتابع: “ما حدث قبل الصيف، والطريقة التي انتهى بها الموسم (الهزيمة 8/2 أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة الدوري لصالح ريال مدريد)، والبوروفاكس وكل ذلك، أثر على بدايتي مع برشلونة هذا الموسم”.

هل يرحل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم؟

هذا هو السؤال الذي يتساءل جميع مشجعي كرة القدم، ولا أحد يعرف، ولا يزال الأمر معلقاً في الهواء، لكن ميسي يركز فقط على الفوز بمزيد من الألقاب مع برشلونة هذا الموسم.

وأوضح صاحب الكرة الذهبية في ست مناسبات وقال “أنا بخير اليوم وأشعر أنني أقاتل بجدية من أجل كل ما ينتظرنا”.

وأضاف: “أشعر بالإثارة. أعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى النادي والفريق، وكل شيء حول برشلونة صعب، لكنني أتطلع إلى موسم جيد”.

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