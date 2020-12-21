أخبار ليفربول: ما هي فرص انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

أثارت تصريحات نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع صحيفة “آس” الإسبانية حول مستقبله مع الريدز الإنجليزي جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وألمح صلاح في تصريحاته مع الصحيفة الإسبانية إلى أن مستقبله مع ليفربول مجهول وفي يد النادي، لكنه أكد أنه كان محبط، بسبب عدم إعطائه شارة القيادة في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام ميتييلاند الدنماركي.

ولكن ما أكد أن هناك أزمة بين صلاح وليفربول، تصريحات زميله السابق في منتخب مصر، محمد أبو تريكة، والتي استشهدت بها الصحيفة الإسبانية لتؤكد أن ما قاله نجم الريدز صحيح وأن هناك مشكلة داخلية.

وأكد أسطورة الأهلي المصري السابق في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس أمس الأحد، أن صلاح غير سعيد بما يحدث معه داخل ليفربول.

وأفردت صحيفة “آس” في تقرير لها، فرص انتقال نجم ليفربول إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد لا يضع صلاح كأولوية، حيث يسعى لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي القادم 2021، ثم هداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند في صيف 2022.

ولكن من الممكن أن تسبب الأزمة الحالية بين صلاح وليفربول في تغير أولويات ريال مدريد، خاصة وأن فكرة رحيل النجم المصري عن الدوري الإنجليزي كانت صعبة، لكن الآن ممكنة في حالة تخفيض المقابل المادي.

واختتمت الصحيفة الإسبانية التقرير، بأن في حالة انتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى ريال مدريد؛ قد يكمل المثلث الهجومي القوي مع الثنائي: الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إدين هازارد.

كما اعتبرت الصحيفة أن صلاح قد يكون تغيير فعال في خطة المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يتسم بالهدوء عكس نظيره في ليفربول، يورجن كلوب.