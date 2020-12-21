شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يبدأ التحرك لضم سابيتزر لاعب لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، ان البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، يهتم بأحد لاعبي الدوري الألماني المميزين، لتعزيز صفوف فريقه في صيف 2021.

وقالت الصحيفة، ان مورينيو، أبدى إعجابه بقدرات مارسيل سابيتزر، لاعب وسط لايبزيج، ما جعله أحد أولوياته في سوق الانتقالات، ولفت صاحب اللاعب أنظار مورينيو منذ مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث لعب دورا في تجاوز لايبزيج عقبة السبيرز بتسجيله هدفين.

ويحاول النادي اللندني استغلال قرب انتهاء عقد الدولي النمساوي مع لايبزيج في صيف 2022، لكن سعره قد يبلغ 50 مليون يورو أو أكثر، وأشارت الصحيفة إلى إمكانية قدوم سابيتزر إلى الفريق اللندني، تمهيدا لرحيل الفرنسي تانجي ندومبيلي لفريق برشلونة.