شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يعادل رقماً مميزاً في الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق أحمد على، مهاجم البنك الأهلي، رقما قياسيا جديدا، عقب إحرازه هدفا أمام الإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، على ملعب كلية الشرطة بالقاهرة، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.
ورفع أحمد على، رصيده إلى 79 هدفا في تاريخه بالدوري العام، وتساوى مهاجم البنك الأهلى بعد إحرازه هدف اليوم، مع السيد عطية «توتو»، نجم الأهلي وطنطا الأسبق، بـ79 هدفا لكل منهما.
وحقق البنك الأهلي فوزه الأول في دورى الأضواء والشهرة على الإنتاج الحربى بنتيجة 3-0.
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