شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يقلل من سقوط توتنهام أمام ليستر سيتي: المنافس فاز بالحظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قلل جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، من فوز ليستر سيتي على توتنهام مساء أمس بهدفين دون رد خلال منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ووفقا لموقع «ديلي ميل» البريطاني، أكد مورينيو، كنا الأفضل في اللقاء، المنافس فاز بالحظ، دون تقديم أداء فني مقنع على مدار شوطي اللقاء، جميع لاعبي ليستر سيتي كانوا متمركزين في الخط الدفاعي ويلعبون على الهجمة المرتدة.