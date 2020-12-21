شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة أشرف قاسم مع مصطفى محمد تحسم أمر عروض الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسمت جلسة أشرف قاسم، المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق، موضوع إحتراف مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد رفضت عرض سانت تيتيان الفرنسى، بسبب ضعف المقابل المادى من وجهة نظر مسؤولى القلعة البيضاء.

وكان الفريق الفرنسى قد عرض على الزمالك ضم المهاجم الواعد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة مقابل 2.5 مليون يورو.

وتحدث قاسم مع مصطفى محمد، خلال الجلسة التى جمعتهما على هامش مران الفريق، عن إحترام مسؤولى الزمالك لرغبة المهاجم الشاب فى خوض تجربة الإحتراف، لكن من الضرورى أن يكون العرض مناسب للنادى ومناسب لإمكانيات أحد اهم المهاجمين فى الكرة المصرية بالوقت الحالى، ووعده أنه فى حالة وصول عرض يليق باللاعب وبإمكانياته وبالنادي سيتم الموافقة عليه فورا، وهو ما تفهمه اللاعب ووعد قاسم بالتركيز مع الفريق الفترة المقبلة وترك أمر العروض للمسؤولين فى نادي الزمالك.